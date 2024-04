Plus Neuwied

Protest vor Neuwieder Raiffeisendruckerei: Mitarbeiter in ganztägigem Warnstreik

Von Jörg Niebergall

i Vor der Raiffeisendruckerei in Neuwied haben sich Mitarbeiter postiert. Foto: Jörg Niebergall

Verdi fordert 12 Prozent mehr Geld in der Druckindustrie, die Arbeitgeber bieten deutlich weniger. In dem Tarifstreik in der Branche legen am Dienstag die Mitarbeiter der Raiffeisendruckerei in Neuwied die Arbeit nieder.