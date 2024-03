Plus Puderbach

Protest in Puderbach: Aktionsbündnis begleitet AfD-Infostand mit Mahnwache

Von Rainer Claaßen

i Mit einer Mahnwache hat ein Aktionsbündnis in Puderbach ein Zeichen gegen einen Infostand der AfD gesetzt. Foto: Rainer Claaßen

Der Kreisverband der AfD stellt regelmäßig am Samstagvormittag an verschiedenen Orten des Landkreises einen Infostand auf. In Puderbach wird dagegen protestiert.