Puderbach/Döttesfeld/Niederhofen

Den Kindergartenneubau vor Augen, das Seniorenwohnprojekt nahe der Ortsmitte schon weit fortgeschritten, die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses abgeschlossen: Im vergangenen Jahr lief es vergleichsweise gut für das Puderbacher Land. Die Gemeinde Puderbach selbst will sich 2021 an die Umsetzung von großen, lange gehegten Wünschen machen: Ganz oben auf der Liste steht der schon seit Jahrzehnten herbeigesehnte Kreisel am Mühlenberg. „Die Vorarbeiten gehen in die letzten Runden“, freut sich Ortsbürgermeister Manfred Pees.