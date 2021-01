Engers/Gladbach/Heimbach-Weis/Block

Wichtige Investitionen in die Infrastruktur, Stadtteilverschönerungen und nachzuholende Jubiläen: In den Stadtteilen Engers, Heimbach-Weis, Gladbach und Block arbeiten die Ortsvorsteher Dieter Neckenig, Markus Blank, Guido Hahn und Judith Fogel derzeit an unterschiedlichen Projekten, die trotz der Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, im Verlauf des Jahres realisiert werden sollen.