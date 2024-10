Projekt „Sozial engagierte Jungs“ geht weiter: Schüler können in soziale Berufe schnuppern

Anzeige

Dass das so ist, liegt an stereotypen Rollenbildern, die heute nicht mehr zeitgemäß sind. Aus diesem Grund gibt es Initiativen wie den Girls‘ Day, der Mädchen eine Karriere in männerdominierten Berufsfeldern näherbringen will. Doch andersherum sollte auch die Arbeit im sozialen Sektor keineswegs Frauensache sein.

Denn gerade für Kinder in Kitas und Grundschulen sind männliche Ansprechpartner wichtig. Um das zu ändern, wurde in Neuwied das Projekt „Sozial engagierte Jungs“ ins Leben gerufen, das ab Januar 2025 in eine neue Runde geht. Jungen ab 14 Jahren schnuppern für die Dauer eines Schuljahres in die Arbeit sozialer Einrichtungen rein und können damit erste Weichen für eine spätere Berufskarriere in diesem Bereich stellen.

Einmal im Monat wird sich ausgetauscht

Ein halbes Jahr lang werden die 14- bis 16-jährigen Jungen zweimal wöchentlich für zwei Stunden in einer Neuwieder Kindertagesstätte oder einer betreuenden Grundschule in die pädagogische Arbeit eingebunden. Dabei erhalten sie Einblicke in die vielfältigen Aufgabenbereiche der pädagogischen Fachkräfte und können ihre eigenen Stärken und Interessen einbringen. Begleitet werden die Jugendlichen bei ihrem ehrenamtlichen Einsatz von einem Pädagogen des Neuwieder Jugendzentrums Big House, der ihnen jederzeit beratend zur Seite steht.

Einmal im Monat treffen sich alle Teilnehmer der Aktion „Sozial engagierte Jungs“ zu einer gemeinsamen Unternehmung. In diesem Rahmen können sie sich austauschen und von ihren Erfahrungen in den sozialen Einrichtungen berichten. Als kleine Belohnung für ihre Bemühungen erhalten die Jugendlichen ein monatliches Taschengeld, bei erfolgreichem Abschluss des Projektes gibt es eine Urkunde sowie ein Zertifikat, das bei späteren Bewerbungen positiv ins Gewicht fallen kann.

Mit dem Big House in Verbindung setzen

Interessierte Jungen zwischen 14 und 16 Jahren können sich bis Montag, 4. November, mit Nils Kaminski vom Big House in Verbindung setzen. Das geht telefonisch unter 02631/802.732, per E-Mail an nkaminski@stadt-neuwied.de oder einfach persönlich während der Öffnungszeiten im Jugendzentrum Big House, gelegen in der Museumstraße 4a.

Das Projekt „Sozial engagierte Jungs“ des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Neuwied wird vom Landesministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen sowie der Fachstelle Jungenarbeit Rheinland-Pfalz/Saarland gefördert.