Kasbach-Ohlenberg

Was ist wichtiger für das Sozialleben in einem Ort als ein Zentrum, an dem man sich treffen, austauschen und gemütlich etwas essen und trinken kann? Das Gaststättensterben auf dem Land gibt es schon seit Langem und vielerorts. Ohlenberg ist dabei keine Ausnahme. Wo mehr als 120 Jahre eine Gaststätte als Mittelpunkt des Ortes existierte, herrscht nun Leerstand – die Familie Rott hat Anfang des Jahres den Betrieb eingestellt (die RZ berichtete). Seitdem sucht die Gemeinde nach einer Möglichkeit, das Gebäude zu nutzen. Doch nun scheint die Lösung gefunden: Ein Investor aus dem Ort will der alten Gaststätte wieder Leben einhauchen – mit einer großen Vision.