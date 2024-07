Plus Asbach Projekt in der VG Asbach: 50 Ersthelfer sind nun für schnelle Hilfe im Einsatz i In der VG Asbach starten nzun 50 Ersthelfer, die vor Eintreffen des Rettungsdienstes Notfälle behandeln sollen. Foto: Peter Kneffel/picture alliance/dpa Bei einem schweren Verkehrsunfall, Schlaganfällen oder Herzinfarkten zählt jede Minute – vor allem im ländlichen Raum. Das weiß auch die Verbandsgemeinde (VG) Asbach, die sich über 50 registrierte Ersthelfer freuen kann. Hierzu heißt es vonseiten der Verwaltung: „Die neue Ersthelfergruppe in der Verbandsgemeinde Asbach ist ein Netzwerk von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die qualifizierte und schnelle Hilfe bei Notfällen leisten können, noch bevor der Rettungsdienst eintrifft.“ Lesezeit: 2 Minuten

Und so können VG-Bürgermeister Michael Christ und Projektleiter Arnold Schücke zum heutigen Startschuss, 1. August, 50 registrierte Helfer aufzeigen. „Ein großartiges Engagement von den vielen Ehrenamtlichen und ein wertvolles neues Hilfssystem in unserer Verbandsgemeinde“, beschreibt Christ die Initiative. Zeit bis Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken Die Ersthelfer in der VG Asbach haben die ...