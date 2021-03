Auf die richtige Kommunikation kommt es an: Um den Draht zu und zwischen den Bürgern zukunftsfähig zu machen, hat Anhausen eine Digitalisierungsoffensive gestartet. „Digitale Dörfer“, so lautet der Titel des Projekts, das in der Gemeinde für mehr Vernetzung in allen Bereichen sorgen soll. Der Startschuss ist nun gefallen, denn inzwischen hat Ortsbürgermeister Heinz-Otto Zantop den Bewilligungsbescheid für finanzielle Unterstützung aus dem Leader-Programm sicher in der Tasche.