Projekt „Beet sucht Pate“: Damit das Grün auch grün bleibt

Blumenbeete im Kreis Neuwied suchen Paten. In Dattenberg hat das Beet auf dem kleinen Matthias-platz in Dina Gützkow bereits eine Patin gefunden, die sich darum kümmert, dass die Pflanzen regelmäßig gegossen und gepflegt werden. Dafür erhielt sie die erste von – wie Gabi Schäfer hofft – sehr vielen weiteren Beet-Paten-Urkunden. „Wenn in vielen kleinen Orten viele Menschen viele kleine positive Dinge tun, wird sich das Angesicht unserer Erde zum Positiven verändern“, beschrieb Schäfer von der Stabsstelle Energie, Klima und Umwelt in der Kreisverwaltung Neuwied das Motto des Projekts „Beet sucht Pate“.