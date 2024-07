Plus Asbach

Projekt Bauspielplätze in der VG Asbach: Wo Palettenhäuser in verschiedenen Farben entstehen

Von Simone Schwamborn

i Die Viertklässler der Grundschule Buchholz haben am Montag Besuch aus der Verbandsgemeindeverwaltung Asbach erhalten. Foto: Simone Schwamborn

Es wird geschraubt, gehämmert und gemalt: Die Viertklässler aller Grundschulen in der Verbandsgemeinde (VG) Asbach sind derzeit abwechselnd auf einem Bauspielplatz neben dem Sportplatz der Gemeinde Asbach aktiv. Dort bauen die Schüler kleine Häuser aus Paletten und lassen diese in verschiedenen Anstrichen erstrahlen. Das Bauspielplatzprojekt führt die O.J.A. Jugendpflege in der Verbandsgemeinde Asbach zum ersten Mal in dieser Form durch.