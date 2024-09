Plus Ehlscheid

Proben für den Katastrophenfall: Wie die Feuerwehr aus der Heimathalle einen Notfalltreffpunkt macht

i Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach probt den Ernstfall: Die Heimathalle in Ehlscheid wird am Dienstag, 10. September, zu einem Notfalltreffpunkt eingerichtet, der im Katastrophenfall als Anlaufstelle für die Bevölkerung dient. Rund 50 Feuerwehrleute sind dafür im Einsatz. Es werden unter anderem Feldbetten aufgebaut. Foto: Daniel Dresen

