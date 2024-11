Plus Linz

Prinz Kevin I. „vom Kaiserberg“ regiert die Linzer Narren: Fußball und Fastelovend vereint

Von Sabine Nitsch

i Zwei Orden und Nädelchen zeigen einen kickenden Karnevalsprinzen. Kevin I. (Mitte) zusammen mit seinen Adjutanten Julian (links) und Kai (rechts) präsentierten das Design des närrischen Edelmetalls. Foto: Sabine Nitsch

Der Regierungswechsel ist, zumindest in Linz, beschlossene Sache. Nur noch zwei Wochen ist das Viergestirn mit Prinz Norbert II. an der Spitze im Amt, bevor Kevin Schopp (43) in die roten Prinzenschuhe steigt und die Linzer Narren regiert. Am 16. November wird er zum 78. Prinz der Großen Linzer Karnevalsgesellschaft proklamiert und vertauscht für ein Jahr seine bürgerliche Existenz mit dem Top-Job an der Spitze des närrischen Adels.