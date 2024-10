Premiere in Waldbreitbach: Erstes Weinfest an der Wied

In Waldbreitbach findet am Freitag und Samstag (11. und 12. Oktober) das erste Weinfest statt. Es wird zu Gunsten der Vor-Tour der Hoffnung und des Verkehrsvereins Waldbreitbach organisiert.

Auf tolle Weine aus den renommierten und landesweit bekannten Weinanbaugebieten Rheinhessen, Mittelrhein, Nahe, Unter- und Obermosel können sich Besucher des ersten Weinfestes an der Wied in Waldbreitbach freuen, teilen die Organisatoren der Vor-Tour der Hoffnung und der Verkehrsverein Waldbreitbach in einer eingereichten Ankündigung mit.

Das Weinfest findet am Freitag und Samstag, 11. und 12. Oktober, an der ,,Alten Ölmühle/Wiedterrasse“ in Waldbreitbach statt. Mit Unterstützung der örtlichen Gastronomie ergänzt eine Winzervesper das Getränkeangebot. Eröffnet wird das Weinfest am Freitag, 11. Oktober, 18 Uhr, durch Ortsbürgermeisterin Monika Kukla, die Mittelrheinweinkönigin des Jahres 2023, Verena Schwager, und Vertretern der beiden Vereine. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Band Groove XS am Eröffnungstag und am Samstag Frank Kötting (,,Faxe“).

Bereicherung für das Wiedtal

Die beiden Vereine freuen sich auf die Veranstaltung: ,,Da wir schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit unserem Winzern zusammen arbeiten, die eigene Hoffnungsweine kreiert haben und wir der Meinung waren, dass ein Weinfest hier im Wiedtal mit Sicherheit eine Bereicherung wäre“, sagt Jürgen Grünwald. Der Zweite Vorsitzende des Verkehrsvereins Waldbreitbach, Peter Wiedemann, ergänzt: ,,Wir finden die gemeinsame Idee super. Mit der im neuen Glanz erscheinenden Wiedterrasse wird das historische Areal abgerundet und wird so eine tolle Atmosphäre bei unserem gemeinsamen Weinfest bieten.“