Plus Neuwied

Premiere im Schlosstheater Neuwied: Jochen Busse sorgt für fulminanten Saisonauftakt

Von Rainer Claaßen

i Simone Pfennig (von links), Florian Odenthal, Claus Thull-Emden und Jochen Busse in „Weiße Turnschuhe“. Foto: Rainer Claaßen

Die neue Spielzeit an Neuwieds Schlosstheater knüpft nahtlos dort an, wo die vergangene endete: Nach „Aufguss“ gibt’s erneut eine Komödie aus der Feder des Intendanten Renée Heinersdorff. Und wieder sorgt ein überzeugend besetztes Ensemble mit perfektem Timing, reichlich Wortwitz und auch einigem Körpereinsatz für einen kurzweiligen Abend, an dem das Publikum viel zu lachen bekommt.