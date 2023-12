Praxisnahe Vernetzung: Firmen bei der ASAS GmbH in Neuwied zu Gast

An die 20 Vertreter verschiedener Firmen statteten der ASAS GmbH in Neuwied einen Besuch ab. Foto: Simone Kütemeyer/IHK-Regionalgeschäftsstelle Neuwied

Rund 20 Unternehmensvertreter haben kürzlich am Netzwerkformat „Unternehmen besuchen Unternehmen – aus der Wirtschaft für die Wirtschaft“ der Industrie- und Handelskammer (IHK)-Regionalgeschäftsstelle Neuwied teilgenommen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die IHK-Regionalgeschäftsstelle Neuwied setzt demnach auf praxisnahe Vernetzung von Unternehmen durch das Veranstaltungsformat „Unternehmen besuchen Unternehmen“. Ziel dieser Initiative sei es, einen direkten Austausch zwischen verschiedenen Wirtschaftsakteuren zu ermöglichen und so Synergien sowie Geschäftsmöglichkeiten zu fördern, heißt es in dem Schreiben. Das Konzept basiere auf der Idee, dass Unternehmen voneinander lernen können, indem sie Einblicke in ihre Arbeitsweisen, Innovationsprozesse und Erfolgsgeschichten gewähren. Diese praxisorientierte Herangehensweise fördere nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern stärke auch das Netzwerk der beteiligten Unternehmen. Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied, betont: „Dieses Veranstaltungsformat bietet eine hervorragende Gelegenheit für Unternehmen, voneinander zu lernen und voneinander zu profitieren. Durch den direkten Kontakt entstehen oft neue Impulse und Ideen, die zur Stärkung der Wirtschaft beitragen.“

Einblicke in ein globales Unternehmen

Die ASAS GmbH, ein führendes Unternehmen in der Aluminiumbranche, öffnete ihre Tore, um Einblicke in die Abläufe eines global agierenden Unternehmens zu gewähren. So wurden neben der ASAS-Konzernpräsentation auch die Entwicklungspläne für das ehemalige Rasselsteingelände durch die ASAS GmbH in Neuwied offengelegt. Der 2018 erworbene Standort, das ehemalige Rasselsteingelände, wird zurzeit durch die ASAS GmbH entwickelt. 70.000 Quadratmeter große Industriehallen werden modernisiert und neuen technologieorientierten Nutzungen zugeführt. Im selbst genutzten Teil der Hallen werden Additive Manufacturing und Robotics-Tochterunternehmen von ASAS angesiedelt werden und Handel und logistische Dienstleistungen für Partnerunternehmen weiterwachsen.

Künftige Mieter sollen passend zur Nutzung durch die ASAS GmbH nachhaltige und zukunftsgerichtete Technologien und Geschäftsmodelle repräsentieren. Die zukünftigen Pläne für den Standort umfassen weiterhin die Schaffung eines nachhaltigen Stadtquartiers mit Wohnraum für bis zu 3000 Menschen und einer Vielzahl an gewerblichen Nutzungen und Arbeitsplätzen.