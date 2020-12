Kreis Neuwied

Die Robert-Koch-Schule in Linz ist seit Montag nicht mehr die einzige Schule im Kreis Neuwied, die einen Corona-Fall zu verzeichnen hat. Wie die Technische Einsatzleitung der Kreisverwaltung informiert, sind an drei weiteren Schulen in der Stadt Neuwied Corona-Fälle aufgetreten. Insgesamt registrierte die Verwaltung elf neue Fälle.