Positive Aussicht nach Führungswechsel: Das Marienhaus ist über den Berg

Nach einer Krise und einem harten Sanierungskurs, dem unter anderem die Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel zum Opfer gefallen sind, kann es helfen, mit frischem Führungspersonal einen Neustart zu wagen. Das scheint sich die Marienhaus GmbH in Waldbreitbach (Kreis Neuwied) gedacht zu haben, als sie zu Jahresbeginn zwei erfahrene Manager der deutschen Gesundheitsbranche an die Spitze der Unternehmensgruppe holte: Dr. Jochen Messemer und Dr. Andreas Tecklenburg. Im Interview mit unserer Zeitung habe sie gute Nachrichten für die mehr als 8000 Marienhaus-Mitarbeiter in Rheinland-Pfalz und für Bürger, die um ihre Krankenhäuser fürchten: „Es wird kein weiteres Kostensenkungsprogramm geben. Wir wollen wachsen und nicht schrumpfen. Wir wollen keine Standorte aufgeben.“