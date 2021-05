Polizei ist Neuwieder Feuerteufeln auf der Spur: Täter aber noch nicht gefasst – Wehrleiter berichtet von Einsatz

Der oder die Feuerteufel von Neuwied sind noch nicht gefasst. Am Tag nach der beispiellosen Brandserie, bei der unter anderem zehn Fahrzeuge in Brand gesteckt worden sind, haben die Beamten der Neuwieder Polizei mit der Spurensuche alle Hände voll zu tun. Zudem blieb es in der Nacht auf Freitag ruhig. Auf RZ-Anfrage hieß es: „Bislang sind aufgrund der Berichterstattung in der RZ noch keine Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.“ Die eigenen Ermittlungen hätten auch noch nicht zu den Tätern geführt. Aktuell würden Spuren ausgewertet. Täterdienliches Wissen wolle die Polizei dabei nicht zu früh an die Öffentlichkeit geben, hieß es.