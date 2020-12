Archivierter Artikel vom 30.06.2020, 14:19 Uhr

Engers

Polizei greift Fünfjährige um 22 Uhr am Bahnhof Engers auf: Familienzusammenführung während der Anzeigenaufnahme

Ein fünfjähriges Mädchen mit Downsyndrom ist am Montagabend um 22 Uhr von der Bundespolizei am Bahnhof in Engers in Obhut genommen wurden. Reisende hatten einen entsprechenden Hinweis gegeben.