Mit einer 70 Zentimeter langen Eisenstange soll ein 59-Jähriger am Samstagnachmittag eine vierköpfige Familie in Unkel bedroht haben – nachdem der Familienvater zuvor seinen Fahrstil kritisiert hatte. Wie die Polizei berichtet, entbrannte der Streit in der Straße „Am Hohen Rhein“, einer Tempo-30-Zone, durch die der 59-Jährige mit seinem schwarzen Seat deutlich zu schnell gefahren sei.