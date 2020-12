Kreis Neuwied

Die erzwungene Corona-Pause der Kommunalpolitik geht dem Ende zu. Viele politische Gremien nehmen ihre Arbeit nach und nach wieder auf. Dabei gehen alle Ortsgemeinden neue Wege, um die Hygienevorschriften einzuhalten. Anstatt in den angestammten Ratssälen finden Ratssitzungen und Ausschüsse in Bürgersälen oder Sporthallen statt. In Leutesdorf ziehen die Gremien in den großen Tagungsraum in der Jugendherberge um. Abstandhalten, Mundschutz, Händewaschen und Händedesinfektion gehören jetzt zu den neuen Ritualen, bei der politischen Entscheidungsfindung.