Die Neuwieder Sozialverbände KAB, kfd und die Kolpingsfamilie haben eine Podiumsdiskussion mit den zur Landtagswahl antretenden Kandidaten aus dem Wahlkreis 4 abgehalten. In Zeiten der Pandemie erstmals digital per Videokonferenz, die auf Youtube und Facebook ausgestrahlt wurde. Moderiert von Marcelo Peerenboom, wurde der Veranstaltung ein klarer Rahmen gegeben, die Redezeit durch die Kandidaten diszipliniert eingehalten. Anmerkungen konnten die Bewerber per Handzeichen ankündigen.