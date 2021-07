Egal, ob Badelatschen, Schnapsflaschen oder Kronkorken: Die multinationale Aktion „plastic pirates“, bei der es um das Sammeln und Analysieren von Müll in Gewässern geht, hat in den vergangenen Wochen mit vielen positiven Beispielen in der Region für Furore gesorgt (die RZ berichtete). Auch die Alice-Salomon-Schule/BBS in Linz war vor Kurzem im Zuge des Projektes am und auf dem Rhein unterwegs, und die Schüler einer Erzieherklasse haben sich des dahintreibenden Mülls angenommen.