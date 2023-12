Plus Dierdorf Planungen in Dierdorf: Was passiert mit dem Areal um den Schlossweiher? Der Stadtbürgermeister nennt das weitere Vorgehen. Ein Gesamtkonzept ist schon länger angedacht. Von Lars Tenorth

Die Gewässerqualität des Dierdorfer Schlossweihers ist schlecht. Stadtbürgermeister Thomas Vis befürchtet durch einen übermäßigen Koteintrag der Kanadagänse (die RZ berichtete) ein Umkippen. Während die Gänsethematik in Dierdorf weiter nicht nur in dieser Hinsicht diskutiert wird und sich der Tierschutzbund nun auch eingeschaltet und an die Behörden gewandt hat, stellt sich ...