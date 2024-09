Plus Bonefeld

Pläne für den Standort Bonefeld: Biovegan richtet den Blick nach vorn

i Der Standort in Bonefeld bleibt das Herzstück von Biovegan. Foto: Archiv Jörg Niebergall

Für die Mitarbeiter hatte die Nachricht für eine große Unsicherheit gesorgt: Am 5. Juli 2023 stellte die Biovegan GmbH beim Amtsgericht Neuwied einen Antrag auf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Nach vielen zu meisternden Herausforderungen ist klar: Das Unternehmen blickt wieder nach vorn und erlebt einen Aufschwung. Im Mittelpunkt stehen hierbei auch die Pläne für den Standort in Bonefeld.