Große Bauprojekte, effiziente Nachnutzung und Meilensteine in der Stadtteilentwicklung: Auf diese Punkte setzten in diesem Jahr die Neuwieder Stadtteile Engers und Heimbach-Weis, während man in Block noch auf ein Fortschreiten der Arbeiten rund um das Baugebiet Dahm-Gelände hofft und Gladbach sich auf zahlreiche Jubiläen vorbereitet.