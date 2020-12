Pils statt Poolnudel: Verschönerungsverein richtet Biergarten im Freibad ein

Neuwied-Oberbieber

Der Rasen ist auf eine gleichmäßige Höhe getrimmt, und das Becken ist geschrubbt: Eigentlich sind im Freibad in Oberbieber alle Vorbereitungen für eine baldige Aufnahme des Schwimmbetriebs getroffen – wäre da nicht die Corona-Krise. Ab morgen, Mittwoch dürfen Freibäder in Rheinland-Pfalz eigentlich wieder unter Auflagen öffnen. In Oberbieber möchte man jedoch erst einmal abwarten, ehe die ersten Wasserratten wieder auf ihre Kosten kommen können. Seine Tore wird das Gelände trotzdem öffnen, allerdings nicht in seiner Funktion als Freibad, sondern als Biergarten. Ab Samstag, 30. Mai, wird man dann statt „Nicht vom Beckenrand springen“ wohl eher viele „Prosts“ oder gar ein „O’zapft is!“ hören können. Die Idee dazu kam den verantwortlichen Betreibern vom Heimat & Verschönerungsverein Oberbieber (HVO) während der Vorbereitungen für die Wiederinbetriebnahme.