Physiotherapeuten in der Pandemie: Ein Miteinander mit Mut und Mundschutz

Für die meisten Einzelhändler und Gastronomen ist das Ziel im monatelangen Lockdown klar: Sie wollen öffnen, dürfen aber (wieder) gar nicht oder nur sehr bedingt. Denn auch rund ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie ist Abstand halten eines der wichtigsten Gebote. Aber nicht in allen Bereichen ist das möglich – in der Physiotherapie zum Beispiel. Dort liegt der Körperkontakt in der Natur der Sache. Doch die Behandlungen sind systemrelevant und finden weiterhin statt – höheres Infektionsrisiko inklusive.