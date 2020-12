Kreis Neuwied

Die Pflegelandschaft im Kreis Neuwied ist um ein sinnvolles Instrument reicher. Die Rede ist von der Pflegeplatzbörse, die zum 1. Oktober nach relativ langer Vorbereitungszeit an den Start gehen wird. Sie liefert nicht nur Bürgern, die sich in der Familie mit dem Thema Pflege beschäftigen müssen, einen sinnvollen Service. Ein Klick auf die Internetseite der Kreisverwaltung – und schon wird anhand eines Ampelsystems klar, wo sich ein Anruf in Sachen Pflegeplatz lohnt.