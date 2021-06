In Neuwied soll der dringend benötigte Pflegenachwuchs unter optimalen Bedingungen ausgebildet werden. Dieses Ziel verfolgt der Kreis Neuwied, der die Weiterentwicklung der BBS Alice-Salomon-Schule Linz/Neuwied zu einem „Regionalen Ausbildungszentrum für Pflegeberufe“ kräftig vorantreiben will, wie die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung informiert.