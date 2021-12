Egal, wie man es dreht und wendet: Die Aussichten für die Stadt Linz, die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bahngleise in Linzhausen zu erhalten, sind eher schlecht. 2019 stellte das Büro Koch, Ingenieurbüro für Baustatik und Baukonstruktion, bei einer Überprüfung der Brücke fest, dass ein Pfeiler in schlechtem Zustand ist. In den Folgejahren wurde er weiter kontrolliert.