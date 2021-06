Die 14. ökumenische Fachtagung des Netzwerks Citykirchenprojekte sollte eigentlich im vergangenen Jahr in Fulda stattfinden. Wie so viele Veranstaltungen fiel auch sie wegen der Corona-Krise aus. Und auch als Pfarrer Werner Zupp von der Marktkirchengemeinde in Neuwied vor einigen Monaten anbot, den Nachholtermin in der Deichstadt durchzuführen, war nicht abzusehen, ob das tatsächlich umsetzbar sein würde.