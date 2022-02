Petition gestartet: Widerstand gegen Unkeler Fotovoltaikpläne zieht weitere Kreise

Mit einer Online-Petition wollen sich nun Bürger aus Windhagen Gehör verschaffen. Die Petition, die Britta Homscheid initiierte, ging am Montag an den Start und läuft acht Wochen. Sie richtet sich an Unkels VG-Chef Karsten Fehr. Der Protest richte sich nicht grundsätzlich gegen den Bau von Fotovoltaikanlagen. „Wir unterstützen Maßnahmen, die einer klimaneutralen Zukunft dienen, sind jedoch der Überzeugung, dass es dafür ausreichend nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen gibt“, heißt es in der Begründung der Petition. Es lägen genügend Alternativvorschläge auf dem Tisch. san

Die Petition ist im Internet unter www.ku-rz.de/petitionunkel zu finden.