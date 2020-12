Neuwied

Es ist wohl der Albtraum eines jeden Hundehalters, den Joanna Sikora in den vergangenen vier Wochen durchgemacht hat. Anfang Juli geht sie mit ihrem zehn Monate alten, schwarzen deutschen Pinscher Drago am Sportplatz an der Eishalle entlang, als ihnen ein anderer Hund begegnet. Dabei handelt es sich um Balou, einen Spielgefährten des kleinen Rüden, der mit seiner Halterin auch oft am Sportplatz ist. Vor Freude angestachelt, reißt sich Drago von der Leine los und läuft mit seinem Kumpanen fort – Sikora schafft es nicht, die beiden einzuholen.