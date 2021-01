Neuwied

Die besten Ideen, so sagt Umut Eskiocak selbst, kommen ihm nachts, wenn er Auto fährt. Und so saß er vor einigen Monaten in seinem Wagen, war unterwegs nach Hause und beschloss, im (ersten) Lockdown „ein Projekt anstoßen“ zu wollen. „Etwas Schönes, Produktives“, sollte es sein. Geworden ist daraus eine hochprozentige Liebeserklärung an seine Heimatstadt Neuwied: der „Pegelturm Gin“.