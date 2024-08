Passfotos im Bürgerbüro machen: Neuer Service der Stadt Neuwied macht es ab sofort möglich

Wer ein biometrisches Passfoto für den Personalausweis oder Reisepass benötigt, kann nun im Empfangsbereich der Verwaltung an einem Fototerminal ein Bild von sich schießen lassen.

Ein neuer Reisepass muss her: Gerhard Schneider war bis vor wenigen Tagen Chef des Ordnungsamtes. Der frische Rentner plant einige Auslandsreisen und nutzte darum den Service des neuen digitalen Mitarbeiters im Bürgerbüro. Foto: Stadt Neuwied/Maxie Meier

In Neuwied bietet die Stadtverwaltung ihren Bürgern ab sofort einen neuen Service: Wer einen Personalausweis oder Reisepass beantragen muss, kann das benötigte biometrische Passfoto gleich am Ort machen. Ein digitales Fototerminal im Empfangsbereich macht es möglich.

Nur wenige Augenblicke dauert es, ein biometrisches Foto an dem Gerät zu erstellen. Sobald eine Person an das Terminal tritt, fährt es auf Augenhöhe – und ist damit für Kinder und Rollstuhlfahrer geeignet. Nachdem die Sprache am Touchscreen ausgewählt worden ist, werden nacheinander drei Fotos aufgenommen, die bei Nichtgefallen noch einmal neu aufgenommen werden können.

Passbild vom Fotografen wird nach wie vor genommen

Erfüllen die Fotos zudem nicht die Anforderungen an ein biometrisches Passbild, zeigt das Gerät diese Fehlermeldung an. Aus den Bildern, die den Anforderungen entsprechen, kann die Nutzerin eines aussuchen, das dem Bürgerbüro zur Verfügung gestellt wird. Wer das biometrische Passbild lieber beim Fotografen erstellen lässt, kann es vorerst weiterhin ausgedruckt mitbringen. Neben Perso und Pass soll in Neuwied bald auch der Führerschein mithilfe des praktischen Fototerminals ausgestellt werden.

Werden innerhalb weniger Tage mehrere Dokumente beantragt, für die ein biometrisches Passfoto erforderlich ist, kann dasselbe Bild wiederverwendet werden. Nach Ablauf von 72 Stunden wird es automatisch aus dem System getilgt. 7 Euro kostet das Foto, das an Ort und Stelle bar oder mit Karte gezahlt werden kann. Die Gebühr wird erst fällig, wenn das Foto tatsächlich verwendet wird.