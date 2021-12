Den Papa Umi Restaurants in Neuwied und Koblenz droht der Gang in die Insolvenz. Hinter des Gastrobetrieben steht jeweils eine eigene Gesellschaft: die Papa Umi Neuwied GmbH & Co. KG beziehungsweise die Papa Umi Koblenz GmbH & Co. KG. Über das Vermögen beider Gesellschaften wurde jetzt bei den zuständigen Amtsgerichten ein Insolvenzverfahren beantragt.