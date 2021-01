Ortsumgehung Straßenhaus: Wirtschaftsvertreter regen bei Vor-Ort-Treffen einen Arbeitskreis an

Straßenhaus

Vertreter des Neuwieder IHK-Regionalbeirates haben bei einem Vor-Ort-Treffen in Straßenhaus angekündigt, sich vermittelnd und beratend in die seit Jahren konträr zwischen Bürgerinitiative sowie Ortsgemeinderat und Landesbetrieb Mobilität (LBM) geführte Debatte um die Ortsumgehung einzubringen. Wie Dr. Kai Rinklake, Peter Hack und der IHK-Regionalgeschäftsführer Martin Neudecker nicht verschwiegen, sind sie gleich doppelt motiviert: Zum einen fühlen sie sich den Interessen der Wirtschaft im Neuwieder Raum verpflichtet, die dringend eine bessere Anbindung an die A 3 benötigen und Straßenhaus als „Nadelöhr“ empfinden würde. Zum anderen sehen sie den Bedarf für eine Mediation in Straßenhaus selbst, damit es die „beste Lösung“ für die Bürger geben kann. Denn eines ist auch den Wirtschaftsvertretern klar: Der Ort muss dringend vom Durchgangsverkehr, vor allem von den Lkw, entlastet werden.