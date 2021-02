Ortsgemeinde Asbach: Pandemie ist größte Herausforderung für 2021

Auch in der Ortsgemeinde Asbach stehen für 2021 wieder zahlreiche Projekte an. Doch laut Ortschef Franz-Peter Dahl wird die größte Herausforderung die Entwicklung im weiteren Verlauf der Pandemie sein: „Grundsätzlich werden wir uns wieder auf alles vorbereiten, was kulturelle Veranstaltungen und Vereinsleben anbelangt. Wobei den Gremien sehr bewusst gemacht wurde, dass schlimmstenfalls kurz vor dem Stattfinden eines Events eine Absage hinsichtlich der Risikobewertung kommen kann“, so Dahl. Durch die Pandemie habe sich die Arbeit der Ortsgemeinde stark in den sozialen und zwischenmenschlichen Bereich verschoben, so der Ortsbürgermeister. Als positiv empfindet er, dass bei vielen Menschen die sozialen Werte mehr in den Vordergrund gerückt sind. „Man hat den Eindruck, dass sich jeder um seinen Nachbarn sorgt.“ Die unmittelbare Nähe zur weitläufigen freien Natur habe außerdem zu einem „kleinen Wandertourismus“ im Gemeindegebiet geführt.