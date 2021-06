Ortschefs in Rage: Müllberge sind die Kehrseite des Tourismus am Rhein

„Besucher ja gerne, aber bitte nicht um jeden Preis“, formuliert ein zutiefst verärgerter Jörg Jungbluth im Gespräch mit der RZ. Dem Hammersteiner Ortsbürgermeister ist wie den anderen Verantwortlichen in der Region bewusst, dass die Menschen in der Pandemie nach draußen wollen, um die Natur zu genießen, und zu einem normalen Leben zurückzukehren möchten – gerade im Sommer. Das sei ihnen auch vergönnt, so Jungbluth. Doch die schönen Ausflüge an den Wochenenden werden für Ortsbürgermeister, Bauhöfe und Förster immer mehr zum Graus: vermüllte Wälder und Rheinufer, Sachbeschädigung, aggressives Verhalten gegenüber Anwohnern. Das ist das Fazit nach den ersten sommerlichen Wochen.