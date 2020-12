Asbach

Nachdem die Verbandsgemeinde Asbach in den vergangenen Monaten ein Radwegekonzept erarbeitet hat, macht sich auch Asbachs Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl Gedanken um den Ausbau des Netzes in der Gemeinde – und darüber hinaus. „Die Zeit für ein gut ausgebautes Radwegenetz ist überreif“, sagt Dahl angesichts der immer beliebter werdenden Freizeitbeschäftigung Radfahren. Geplant ist, die Beschaffenheit vorhandener Radwege zu verbessern und mit neuen Teilstücken das Radwegenetz nach und nach zu erweitern. Die Gemeinde will sich auch für eine Vernetzung über den Landkreis hinaus einsetzen und hofft auf Kooperation im Kreis Altenkirchen.