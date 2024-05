Plus Puderbach

Ortsbürgermeisterkandidat in Puderbach: Berger setzt auf eine andere Art der Kommunikation

i Hat viele Ideen für Puderbach: Ralf Berger möchte Puderbachs neuer Ortsbürgermeister werden. Foto: Petra Marx

Ralf Berger möchte in Puderbach etwas verändern und neuer Ortsbürgermeister werden. Hierbei tritt er als parteiloser Kandidat gegen Hans-Martin Born (CDU) und Oliver Klein (FWG) an. Im RZ-Interview bemängelt er vor allem das Thema Kommunikation der Ortsgemeinde und spricht die Punkte an, die er verbessern möchte. Auch thematisiert er seine Ideen, wie er die finanzielle Lage Puderbachs ändern möchte.