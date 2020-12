Marienhausen

Erst gab es lange keinen Kandidaten in Marienhausen. Nach 30 Jahren hörte Egon Radermacher als Ortsbürgermeister auf, trat auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Kommunalwahl im Mai 2019 an. Aber anschließend stellte sich zunächst niemand zur Urwahl auf. Am Ende konnte aber doch noch ein Nachfolger gefunden werden: Maximilian Seidel, der als Quereinsteiger zuvor kein politisches Amt bekleidete, stieg ohne Parteizugehörigkeit direkt zum Ortschef auf. Von seinen Ratskollegen bekam er im August 2019 ein einstimmig geschlossenes Votum. Mittlerweile ist er rund ein halbes Jahr Ortsbürgermeister in Marienhausen und hat sich gut mit seinen Aufgaben arrangiert.