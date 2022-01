Wann die Ortsumgehung für Straßenhaus, in welcher Variante auch immer, Realität wird, steht nach Auffassung der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in den Sternen. Als sicher gilt zumindest, dass es etliche Jahre sein werden. So lange möchten die Grünen allerdings nicht mit den bestehenden Verkehrsproblemen rund um die Ortsdurchfahrt (B 256) leben.