Neustadt

Nach einem turbulenten und unberechenbaren 2020 setzten die meisten all ihre Hoffnungen auf das laufende Jahr. So auch die Gemeinde Neustadt. Bei der Frage, worauf er sich in diesem Jahr am meisten freut, muss Ortsbürgermeister Thomas Junior nicht lange überlegen: „Wenn wir endlich wieder normale, vernünftige Präsenzsitzungen durchführen und uns ins Gesicht schauen können.“