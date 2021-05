Operation „Asterix“ in Kurtscheid: Unternehmer zeigen, wie Impfen mit Turbo geht

Unternehmer im Kreis Neuwied haben dem Coronavirus den Kampf angesagt. Mit Initiator Peter Hack, Vorstandsvorsitzender der Hack AG in Kurtscheid, und den Mitgliedern des IHK-Beirates Neuwied an der Spitze riefen sie die „Operation Asterix“ ins Leben. Ziel ist ein Antikörpertest- und Impfangebot in den Betrieben. Und sie wollen zeigen, dass mit unternehmerischem Einsatz auf Lager befindlicher Impfstoff schneller „in die Arme der Menschen kommt“ als das mit der staatlichen Organisation der Fall ist. Um es vorwegzunehmen: Der Erfolg gibt ihnen recht, wie die große Impfaktion im Kurtscheider Feuerwehrhaus am Freitag belegt.