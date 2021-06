Dierdorf

Opel Corsa brennt auf A3 komplett aus: Feuerwehr Dierdorf mit 21 Kräften im Einsatz

Ein Opel Corsa ist am Sonntagmittag auf der A 3 in Höhe von Kleinmaischeid komplett in Flammen aufgegangen. Um 12.05 Uhr meldete die Rettungsleitstelle Montabaur, dass in der Nähe des Rastplatzes Sessenhausen an der Fahrbahn in Richtung Frankfurt ein Pkw brennt.