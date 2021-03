Das Neuwieder Schlosstheater freut sich über die große Resonanz zu ihrem neuen Theaterstück „Sophie Scholl – Die letzten Tage“, das vor rund einem Monat coronabedingt per Online-Stream Premiere gefeiert hat. Wie Intendant Lajos Wenzel berichtet, setzten unter anderem auch Lehrer in Österreich und in der Schweiz den Stream für den Homeschooling-Unterricht ein.