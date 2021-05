Onlineplatform wirbt auch fürs analoge Shoppen: Start von „Linz 2 go“ ist geglückt

Die Linzer Werbegemeinschaft hat in den zurückliegenden Monaten aus der Not eine Tugend gemacht. Um Amazon und Co. die Stirn zu bieten, ging im März die Online-Einkaufsplattform „Linz 2 Go“ mit Unterstützung der Stadt Linz an den Start. Rund 60 Einzelhändler sind schon mit im Boot. Rund 30 haben ihre Produkte und Angebote im Internet eingestellt. „Es werden immer mehr. Unser Ziel ist ja, trotz Lockdown und darüber hinaus Kontakt zu den Kunden zu halten und sie zu motivieren in den Linzer Geschäften einzukaufen“, sagt der Vorsitzende der Linzer Werbegemeinschaft, Didi Pörzgen, und zieht eine durchweg positive Bilanz der ersten Wochen von „Linz 2 go“.