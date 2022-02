Es hat sich zwar noch keiner aus der Deckung gewagt, dennoch regt sich hinter verschlossenen Türen politischer Widerstand gegen den Erhalt des Wiedtalbades in Hausen. Nach Informationen der RZ sehen vor allem die führende Vertreter der Ortsgemeinden in den Kirchspielen Anhausen und Honnefeld Investitionen in das Wiedtalbad kritisch.